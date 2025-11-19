Aveva 139mila euro di debiti | cancellati dal Tribunale di Novara

Grazie alla “Legge salva suicidi” ha ridotto del 73% i suoi 139mila euro di debiti. Il Tribunale di Novara ha infatti emesso la sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata per Roberto, un ex agente di commercio della provincia, permettendogli così di liberarsi di oltre il 73%. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Aveva 139mila euro di debiti: "cancellati" dal Tribunale di Novara

