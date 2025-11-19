Avere fiducia nell’occidente per uscire dalla bolla del catastrofismo
Al direttore - Abbiamo perso il conto di tutte le volte in cui Lucio Caracciolo ha dato per soccombenti, in declino, spacciati gli Stati Uniti d’America. L’ultima volta pochi giorni fa, in un articolo su Repubblica dal titolo eloquente: “Il suicidio americano”. Lunga vita garantita agli States, dunque, visto che, fortunatamente, di solito Caracciolo non ci prende. Luca Rocca Lucio Caracciolo è un gigante avvolto da un po’ di tempo dalla nube del pessimismo. Per uscire fuori dalla bolla del catastrofismo serve un piccolo sforzo: avere fiducia nell’occidente, avere fiducia nell’Europa, avere fiducia nell’idea che per essere ottimisti oggi può essere sufficiente costruire un muro di fronte a chi ci sta disinformando, con la filastrocca che i veri potenti sono le autocrazie. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
