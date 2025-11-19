Avellino ospita la presentazione di 41° parallelo Nord on the road

Avellinotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AVELLINO – È stata annunciata la presentazione del libro 41° parallelo Nord on the road: Paesaggi, personaggi e viaggi di scoperta di Pasquale Dino Laurano. L'evento, promosso con il supporto di Match Brainstorming People e Italiana Assicurazioni (Gruppo Reale), si configura come un incontro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Avellino Ospita Presentazione 41176