Avellino ospita la chiusura della campagna elettorale della rete PER le Persone e la Comunità
Venerdì 21 novembre la rete politica PER le Persone e la Comunità, presente con candidati in tutte le province della Campania in vista delle elezioni regionali, terrà ad Avellino l’ultimo incontro della campagna elettorale.Dettagli sull’evento conclusivo ad AvellinoL’appuntamento è fissato per le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Il Mattino di Avellino ospita una mia riflessione che vi invito a leggere. Acqua e rifiuti: la prova della buona amministrazione Ci sono temi che non ammettono più rinvii né alibi. In Irpinia, la gestione dell’acqua e dei rifiuti è ormai diventata la vera cartina di torna - facebook.com Vai su Facebook
A Salerno la chiusura della campagna elettorale di Nicola Campanile - La chiusura ufficiale della campagna elettorale del candidato governatore della Campania, Nicola Campanile, e della lista che lo sostiene, si terrà mercoledì, alle ore ... Scrive ilmattino.it
Avellino-Salerno, chiusura galleria Monte pergola: cambiano gli orari - Una eventuale nuova fascia oraria di chiusura per la galleria Montepergola di Solofra in direzione Avellino, finalizzata a ridurre i disagi nei centri abitati attraversati dal crescente flusso ... Come scrive ilmattino.it