Avellino ospita la chiusura della campagna elettorale della rete PER le Persone e la Comunità

Avellinotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 21 novembre la rete politica PER le Persone e la Comunità, presente con candidati in tutte le province della Campania in vista delle elezioni regionali, terrà ad Avellino l’ultimo incontro della campagna elettorale.Dettagli sull’evento conclusivo ad AvellinoL’appuntamento è fissato per le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

