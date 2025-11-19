Avatar | Fuoco e Cenere il cestello da popcorn è già un oggetto da collezione ambito dai fan

Con l'uscita di Avatar: Fuoco e Cenere sempre più vicina, le principali catene cinematografiche rilasciano i cestelli da popcorn a tema, trasformando i cieli di Pandora in merchandising da collezione. Non c'è marketing più efficace di un oggetto che fa scattare il desiderio prima ancora della proiezione: per Avatar: Fuoco e Cenere, il merchandising sceglie un popcorn dentro il simbolo più iconico dei cieli di Pandora, l'Ikran, trasformato in reliquia cinematografica. L'oggetto del desiderio di Avatar: Fuoco e Cenere Il primo annuncio arriva da Regal Movies, che svela un cestello dei popcorn destinato a far discutere: "Dai cieli di Pandora, il Banshee Popcorn Collectible sta atterrando da Regal. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avatar: Fuoco e Cenere, il cestello da popcorn è già un oggetto da collezione ambito dai fan

