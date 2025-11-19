Autostrada controlli della polizia per uso dei cellulari alla guida

Nella mattinata di lunedì 11 novembre è stata condotta un’importante operazione di controllo sull'Autostrada A1 nel tratto di competenza del Comune di Calenzano.Tre pattuglie della sottosezione Autostradale di Firenze Nord sono state impegnate nel monitoraggio del rispetto del Codice della Strada. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Autostrada, controlli della polizia per uso dei cellulari alla guida

