Autostrada A1 | chiuso tratto allacciamento Direttissima Baccheraia-Pian Del Voglio

Contestualmente sarà chiusa l'area di servizio "Roncobilaccio est" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: chiuso tratto allacciamento Direttissima Baccheraia-Pian Del Voglio

Argomenti simili trattati di recente

Autostrada #A26 Genova Voltri-Gravellona Toce Allacciamento chiuso per lavori in Svincolo Gravellona Toce-SS34 del Lago Maggiore in direzione Gravellona Toce dal 20.11.2025 ore 22:00 al 21.11.2025 ore 06:00 Vai su X

Autostrada #A8, lavori notturni: svincolo di #Cavaria #chiuso mercoledì notte - facebook.com Vai su Facebook

Traffico, mattina di caos in A1: incendio di un camion, tratto chiuso per ore. Lunghe code anche sulla viabilità ordinaria - Pesanti disagi fino a Incisa Reggello, code anche sulla viabilità ordinaria. Scrive lanazione.it

Camion in fiamme sulla A1 tra Firenze Sud e Incisa: tratto chiuso verso Roma - Sulla autostrada A1 Milano–Napoli, tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma, è stato chiuso il tratto autostradale a causa di un camion in fiamme all’altezza del chilometro 314. Secondo 055firenze.it

Incidente in A1, riaperto il tratto da Orte e verso Roma Nord - Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Orte e il bivio con la D18 Diramazione Roma Nord, in direzione di Roma, a causa di un inci ... Da ansa.it