Autonomia il ministro Calderoli a Genova firma con Bucci l' intesa preliminare
È arrivato a Genova oggi, mercoledì 19 novembre, il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomia Roberto Calderoli, per firmare insieme al presidente della Regione Liguria Marco Bucci la pre-intesa sull'autonomia.Quattro le materie considerate nell'accordo: la protezione civile, le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
