Autonomia Fico | Cirielli in difficoltà per le firme Calderoli al Nord

Fico: “Edmondo Cirielli è in difficoltà perchè in queste ore il suo collega Calderoli sta girando il Nord per firmare le pre-intese sull’autonomia”. NAPOLI, 19 novembre – “Edmondo Cirielli è probabilmente in difficoltà perché in queste ore il suo collega di governo Roberto Calderoli sta girando il Nord per firmare le pre-intese sull’autonomia. Guarda caso lo sta facendo in Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria. Tutte regioni governate dalla destra”. Lo scrive sui social Roberto Fico, candidato presidente della Regione Campania per la coalizione progressista. “Sono però contento – aggiunge – che abbia letto il programma del Movimento 5 Stelle del 2018. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it