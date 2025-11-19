Autonomia differenziata firmato l' accordo preliminare tra Regione Lombardia e governo

Leccotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro passo avanti nel percorso dell'autonomia differenziata per la Lombardia. Martedì pomeriggio, a Palazzo Lombardia, il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli e il presidente della Regione Attilio Fontana hanno firmato l'accordo preliminare relativo alle prime. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

