Autonomia della Lombardia il patto tra Calderoli e Fontana su 4 materie | ecco quali e cosa può cambiare

Ha chiarito quale sarà il perimetro dell’autonomia lombarda, almeno in una prima fase: quattro materie in tutto. Ha chiarito i tempi con i quali intende rendere reale l’autonomia lombarda, sebbene limitata come sopra: entro la fine del 2027 o, meglio, entro la fine del mandato dell’attuale Governo. E ha chiarito anche che la riforma autonomista non è necessariamente a costo zero, non poggia necessariamente sul concetto dell’invarianza economico-finanziaria, come invece hanno dichiarato nei mesi scorsi diversi esponenti della Lega, compreso il presidente della Regione, Attilio Fontana, e del centrodestra più in generale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Autonomia della Lombardia, il patto tra Calderoli e Fontana su 4 materie: ecco quali e cosa può cambiare

Contenuti che potrebbero interessarti

Oggi Lombardia e Veneto, domani tocca a Piemonte e Liguria. Avanti tutta sulla riforma dell’Autonomia differenziata. - facebook.com Vai su Facebook

Oggi Lombardia e Veneto, domani tocca a Piemonte e Liguria. Avanti tutta sulla riforma dell’Autonomia differenziata. Vai su X

Autonomia, Calderoli e Fontana firmano la pre-intesa per la Lombardia - Oggi, 18 novembre, a Palazzo Lombardia il ministro Calderoli e il presidente Fontana hanno firmato le pre- Come scrive legnanonews.com

Regione Lombardia, Calderoli e Attilio Fontana firmano la pre-intesa sull'Autonomia differenziata su quattro materie - Le materie interessate sono protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa e la parte della sanità che interessa il coordinamento della finanza pubblica ... Lo riporta milano.corriere.it

Autonomia, via alle pre-intese: Calderoli in Lombardia da Fontana. “Passo decisivo nel percorso avviato” - Fontana: “La Lombardia è pronta, avanti nel rispetto della Costituzione” ... affaritaliani.it scrive