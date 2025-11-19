Autonomia Calderoli e Fontana firmano la pre-intesa per la Lombardia

Bergamonews.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di martedì pomeriggio 18 novembre a Palazzo Lombardia il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana hanno firmato le pre-intese riguardanti le prime quattro materie dell’Autonomia differenziata: protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario. Dopo una ricostruzione temporale delle tappe che hanno portato alla sigla degli atti firmati martedì 18 novembre, dall’approvazione della legge sull’autonomia differenziata del luglio 2024 e alla sua successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Lombardia, insieme a Veneto, Liguria e Piemonte hanno chiesto di riaprire le trattative per le materie non Lep (Livelli Essenziali delle Prestazioni), a differenza delle Lep per la cui definizione si rende necessario un passaggio in Consiglio dei ministri e poi in Parlamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

autonomia calderoli fontana firmanoAutonomia, Calderoli e Fontana firmano la pre-intesa per la Lombardia - Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, hanno firmato le pre- quibrescia.it scrive

autonomia calderoli fontana firmanoRegione Lombardia, Calderoli e Attilio Fontana firmano la pre-intesa sull'Autonomia differenziata su quattro materie - Le materie interessate sono protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa e la parte della sanità che interessa il coordinamento della finanza pubblica ... Da milano.corriere.it

autonomia calderoli fontana firmanoAutonomia, la festa della Lega a Palazzo Lombardia per la firma delle pre-intese con Calderoli - MILANO – La carica è soprattutto simbolica, per vederne gli effetti pratici ci vorranno anni, se va bene. repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Autonomia Calderoli Fontana Firmano