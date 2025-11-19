Autonomia Calderoli e Fontana firmano la pre-intesa per la Lombardia

Nel pomeriggio di martedì pomeriggio 18 novembre a Palazzo Lombardia il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana hanno firmato le pre-intese riguardanti le prime quattro materie dell’Autonomia differenziata: protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario. Dopo una ricostruzione temporale delle tappe che hanno portato alla sigla degli atti firmati martedì 18 novembre, dall’approvazione della legge sull’autonomia differenziata del luglio 2024 e alla sua successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Lombardia, insieme a Veneto, Liguria e Piemonte hanno chiesto di riaprire le trattative per le materie non Lep (Livelli Essenziali delle Prestazioni), a differenza delle Lep per la cui definizione si rende necessario un passaggio in Consiglio dei ministri e poi in Parlamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

