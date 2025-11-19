Automobile in fiamme | un ferito | FOTO

Bolognatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 19 novembre, è divampato un incendio in un’automobile parcheggiata sotto al portico di un condominio a Bologna, in via Alberto Legnani.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayIl motivo per cui sono scoppiate le fiamme è ancora sconosciuto, ma la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

