Auto ' vola' fuori strada poi si ribalta nel fossato | due ragazze in ospedale

Spaventoso incidente nella serata di martedì 18 novembre a Borgo San Giacomo. Poco dopo le 22, un’utilitaria Citroen è uscita di strada finendo in un fossato che costeggia la carreggiata. A bordo dell’auto viaggiavano due ragazze di 20 anni: per cause ancora da accertare, la giovane alla guida. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

