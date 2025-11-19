Aumento Pensioni Dicembre 2025 | Tredicesima Bonus e Rivalutazione in Arrivo
Dicembre si prepara a essere uno dei mesi più attesi dai pensionati, grazie a un cedolino particolarmente consistente. L’ultima mensilità dell’anno, infatti, include la tredicesima, l’eventuale quattordicesima per chi ne ha diritto e l’effetto della rivalutazione applicata nel corso del 2025. Come da tradizione, l’ultimo assegno dell’anno risulta tra i più alti, anche perché – salvo conguagli fiscali previsti dalle norme vigenti – non dovrebbero esserci trattenute aggiuntive. La rivalutazione per il 2025 è stata fissata allo 0,8%, un valore che incide direttamente sull’importo netto percepito dai pensionati. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Pensioni Dicembre in AUMENTO: IN ARRIVO BONUS NATALE, oltre che TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA. Ma a chi spetta tale BONUS EXTRA e come RICHIEDERLO? Ecco le date ufficiali dei PAGAMENTI - facebook.com Vai su Facebook
Pensioni, Lega contro l’aumento dell’età: verso la proroga (bipartisan) di Quota 103 e Opzione donna Vai su X
Pensione più alta a dicembre: tredicesima, rivalutazione e bonus extra in arrivo. Ecco cosa aspettarsi - Il cedolino di dicembre 2025 porta aumenti per tutti i pensionati: ecco quanto crescerà l'assegno con la rivalutazione dello 0,8% ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Pensioni dicembre 2025, dai bonus alla tredicesima: come cambia l'importo del cedolino - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pensioni dicembre 2025, dai bonus alla tredicesima: come cambia l'importo del cedolino ... Si legge su tg24.sky.it
Bonus tredicesima nella pensione di Dicembre 2025: chi lo riceve, quanto spetta - Ossia, i pensionati riceveranno assegni più consistenti grazie al bonus extra di 154,94 euro. Scrive ticonsiglio.com