Aumento Pensioni Dicembre 2025 | Tredicesima Bonus e Rivalutazione in Arrivo

Dicembre si prepara a essere uno dei mesi più attesi dai pensionati, grazie a un cedolino particolarmente consistente. L’ultima mensilità dell’anno, infatti, include la tredicesima, l’eventuale quattordicesima per chi ne ha diritto e l’effetto della rivalutazione applicata nel corso del 2025. Come da tradizione, l’ultimo assegno dell’anno risulta tra i più alti, anche perché – salvo conguagli fiscali previsti dalle norme vigenti – non dovrebbero esserci trattenute aggiuntive. La rivalutazione per il 2025 è stata fissata allo 0,8%, un valore che incide direttamente sull’importo netto percepito dai pensionati. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it