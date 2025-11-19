Aumentano gli scippi a Torrione la denuncia di un residente
Emergenza scippi a Torrione, quartiere a Salerno. La segnalazione arriva da un residente, che segnala e denuncia quanto sta accadendo nella zona.La denuncia“Vi segnalo che da diverso tempo si verificano scippi di ogni genere nel quartiere Torrione alto. Sia a pedoni sia a persone che si trovano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
