Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-4) di Sabato 22 e Domenica 23 Novembre 2025 a Roma con Cicero in Rome:Per dettagli e prenotazioni vai al sito https:ciceroinrome.blogspot.itEVENTI DA 5 A 11. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome

