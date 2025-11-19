Attenzione al numero fake di Banca Intesa Sanpaolo così un uomo è stato truffato per 48mila euro

Notizie.virgilio.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anziano di Gaeta vittima di una truffa informatica ha riottenuto 21.000 euro grazie all’intervento della Polizia. Indagato un 52enne di Pozzuoli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

attenzione al numero fake di banca intesa sanpaolo cos236 un uomo 232 stato truffato per 48mila euro

© Notizie.virgilio.it - Attenzione al numero fake di Banca Intesa Sanpaolo, così un uomo è stato truffato per 48mila euro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

attenzione numero fake bancaAttenzione al numero fake di Banca Intesa Sanpaolo, così un uomo è stato truffato per 48mila euro - Un anziano di Gaeta vittima di una truffa informatica ha riottenuto 21. virgilio.it scrive

Attenzione alla truffa della finta banca che telefona con un numero falso - L’ultima persona a finirne colpita è una donna di 55 anni che per aver abboccato all’amo dei truffatori si è vista sottrarre quasi 60. Secondo tech.fanpage.it

Attenzione alla truffa del bonifico che “la banca sta processando”: un sms innesca il raggiro telefonico - È notizia delle ultime ore quella di una nuova versione della più nota truffa del finto bonifico, uno dei raggiri sempre più diffusi, che sfrutta la paura di movimenti bancari non autorizzati per ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Attenzione Numero Fake Banca