Attentato a Gerusalemme un morto e tre feriti | Raid di Israele in campo profughi in Libano diversi morti

Tgcom24.mediaset.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio di Sicurezza Onu approva la risoluzione Usa. Il gruppo fondamentalista dice "no" all'accordo: non tutela i diritti dei palestinesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

attentato a gerusalemme un morto e tre feriti raid di israele in campo profughi in libano diversi morti

© Tgcom24.mediaset.it - Attentato a Gerusalemme, un morto e tre feriti | Raid di Israele in campo profughi in Libano, diversi morti

Contenuti che potrebbero interessarti

attentato gerusalemme morto treAttentato a Gerusalemme e raid su campo profughi in Libano: cresce il bilancio delle vittime - Nuova escalation: un attentato a Gerusalemme e un raid in Libano provocano morti e feriti, mentre cresce la tensione. Da notizie.it

Attentato a sud di Gerusalemme: un morto e tre feriti - Un attacco a Gush Etzion provoca vittime in un momento di alta tensione in Medio Oriente. Lo riporta ilmetropolitano.it

attentato gerusalemme morto treIsraele, attacco a Sud di Gerusalemme: un morto, catturati i due assalitori. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Israele, attacco a Sud di Gerusalemme: un morto, catturati i due assalitori. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Attentato Gerusalemme Morto Tre