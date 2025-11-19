Attentato a Gerusalemme un morto e tre feriti | Raid di Israele in campo profughi in Libano diversi morti

Il Consiglio di Sicurezza Onu approva la risoluzione Usa. Il gruppo fondamentalista dice "no" all'accordo: non tutela i diritti dei palestinesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Attentato a Gerusalemme, un morto e tre feriti | Raid di Israele in campo profughi in Libano, diversi morti

