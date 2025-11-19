Attentato a Gerusalemme un morto e tre feriti | Raid di Israele in campo profughi in Libano 13 morti

Il Consiglio di Sicurezza Onu approva la risoluzione Usa. Il gruppo fondamentalista dice "no" all'accordo: non tutela i diritti dei palestinesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Attentato a Gerusalemme, un morto e tre feriti | Raid di Israele in campo profughi in Libano, 13 morti

Argomenti simili trattati di recente

Check out this article: Attentato a sud di Gerusalemme: un morto e tre feriti - ilmetropolitano.it/2025/11/18/att… #ilmetropolitano Vai su X

Ottimi consigli di lettura da @lormaeditore "Il ritorno di Isaak de Vriendt" di Arnold Zweig Gerusalemme, 1929. Chi vuole morto il poeta e insigne giurista Isaak Joseph de Vriendt? A doverlo scoprire è un suo disilluso e fascinoso amico, l’agente dei servizi s - facebook.com Vai su Facebook

Attentato a sud di Gerusalemme: un morto e tre feriti - Un attacco a Gush Etzion provoca vittime in un momento di alta tensione in Medio Oriente. Secondo ilmetropolitano.it

Attentato a sud di Gerusalemme: un morto e tre feriti | Hamas: "Risposta naturale alla furia dell'esercito israeliano e dei coloni" - Hamas giustifica l'attacco: "E' la risposta naturale alla furia dell'esercito israeliano e dei coloni". Scrive msn.com

Attacco in Cisgiordania: morto un israeliano, tre feriti - È di un israeliano morto e tre feriti il bilancio di un attacco avvenuto in Cisgiordania al trafficato incrocio Gush Etzion Junction, a sud di Gerusalemme. Lo riporta msn.com