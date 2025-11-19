Attacco russo sull' Ucraina cosa è successo? 470 droni e 48 missili | Kharkiv colpita dal Geran-2 blackout a Leopoli

Un attacco notturno con 470 droni e 48 missili (di cui uno balistico) su diverse regioni dell'Ucraina occidentale: i russi hanno colpito Kharkiv, Leopoli e Ternopil e sono state rilevate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Attacco russo sull'Ucraina, cosa è successo? 470 droni e 48 missili: Kharkiv colpita dal Geran-2, blackout a Leopoli

Massiccio attacco russo con droni sull’Ucraina: “Nove morti nell’Ovest e oltre 30 feriti a Kharkiv”. Media: “Piano Usa-Russia per porre fine alla guerra” - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato ad Ankara dove ha in programma un incontro con il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, mentre è previsto in Turchia anche un colloquio con l ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Massiccio attacco russo con droni sull’Ucraina: oltre 30 feriti a Kharkiv. Media: “Piano Usa-Russia per porre fine alla guerra” - Nella notte l’aviazione polacca “a causa dell’attacco della Federazione Russa contro obiettivi situati nel territorio dell’Ucraina” ha effettuato a scopo preventivo operazioni “all’interno dello spazi ... Riporta ilfattoquotidiano.it