Atta | Non è vero che sembro Bellingham Sogno la Francia più della Champions

Gazzetta.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista dell'Udinese: "La sfrontatezza fa la differenza, per questo uso il dribbling. Ora voglio un gol davanti ai miei tifosi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

