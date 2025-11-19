Atta | Non è vero che sembro Bellingham Sogno la Francia più della Champions
Il centrocampista dell'Udinese: "La sfrontatezza fa la differenza, per questo uso il dribbling. Ora voglio un gol davanti ai miei tifosi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
#Atta: “Mancano i bonus al #Fantacalcio? Vero, ma vi spiego e vi dico che i gol arriveranno. Mi ispiro a Pogba” Vai su X
Atta: “Mancano i bonus al fanta? Vero, ma vi spiego e vi dico che i gol arriveranno. Mi ispiro a Pogba” - Il centrocampista dell'Udinese, Arthur Atta, ha parlato a Dazn in seguito alla gara contro l'Atalanta parlando anche di fantacalcio. Come scrive msn.com