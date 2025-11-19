Atta l’Udinese spara alto come sempre | 40 milioni e solo a giugno Schira

Arthur Atta è improvvisamente diventato l’oggetto del desiderio per moltissimi club italiani che vogliono rinforzare il suo centrocampo. Il 22enne dell’Udinese ha iniziato la stagione ottimamente, con 2 assist e un gol (tra cui uno bellissimo a Milano contro l’Inter ndr). In generale è un calciatore dinamico, fisico, intenso e di grandi potenzialità. Ovviamente – e non ci sorprende – l’Udinese lo farà pagare a caro prezzo considerando la valutazione di Lucca, che il Napoli ha pagato 40 milioni di euro anche se in diverse tranches. Atta, l’Udinese non lo vende per meno di 40 milioni (Schira). Scrive così l’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio account X: «Nonostante i numerosi interessi per Arthur Atta da parte di club di Serie A e stranieri, i piani di Udinese sono chiari: i bianconeri chiedono € 40 milioni e non vogliono cedere il centrocampista a gennaio ma nel mercato estivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

