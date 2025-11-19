Atripalda Parole e Danza contro la Violenza di genere

Atripalda si prepara ad accogliere “Parole e Danza contro la Violenza di genere”, un evento di forte impatto emotivo dedicato alla sensibilizzazione e alla lotta contro la violenza di genere. Attraverso la potenza espressiva della danza e la profondità della parola, artisti e attivisti uniranno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

