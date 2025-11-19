Atletica la storia La maratona di Tiziana Viviana e Alessandra per battere i tumori
Tre ragazze di Bologna, ad Atene, per partecipare alla maratona. In gara per finire la loro fatica, è chiaro, ma anche per portare un messaggio. Stiamo parlando delle tre ’pink ambassador’ della fondazione Umberto Veronesi. Ovvero Tiziana Cavina (Podistica Ozzanese), Alessandra Bassi e Viviana Ventura (Pontelungo). Le tre ragazze hanno coperto la distanza indossando la maglia rosa che caratterizza il progetto, con lo slogan "Niente ferma il rosa, niente ferma le donne". Viviana è stata la prima, delle tre bolognesi, al traguardo nel tempo di 4 ore e 12 minuti. Poi Tiziana Cavina in 4.53 e Alessandra Bassi (con un serio problema al piede) in 5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
