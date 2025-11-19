Atalanta Scamacca è pronto | ora serve la fiducia di Palladino per tornare al top

Gazzetta.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo allenatore ci crede: già titolare a Napoli? Il bomber insegue il gol che manca da 90 giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

atalanta scamacca 232 pronto ora serve la fiducia di palladino per tornare al top

© Gazzetta.it - Atalanta, Scamacca è pronto: ora serve la fiducia di Palladino per tornare al top

Altre letture consigliate

atalanta scamacca 232 prontoCome giocherà l’Atalanta di Palladino, nessuna rivoluzione: esterni alti e il rilancio di Scamacca - Raffaele Palladino non rivoluzionerà l’assetto base dell’Atalanta ereditata da Gasperini e Juric. Secondo fanpage.it

atalanta scamacca 232 prontoAtalanta-Sassuolo: Lookman, Scamacca, Krstovic, CDK, Samardzic e Sulemana, chi gioca e chi no - Tutto pronto per la sfida dell'11^ giornata tra Atalanta- Lo riporta fantamaster.it

atalanta scamacca 232 prontoAtalanta, Juric non si sbilancia su Scamacca: "Può partire titolare o subentrare" - Il tecnico dell'Atalanta, Ivan Juric, nel corso della conferenza stampa tenuta oggi (qui tutte le sue dichiarazioni) ha parlato anche delle condizioni. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Scamacca 232 Pronto