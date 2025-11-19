Atalanta Raffaele Palladino presenta la sua Dea | Voglio intensità sacrificio dedizione | il dna dei bergamaschi
Bergamo, 19 novembre 2025 – “Voglio intensità, sacrificio, dedizione al lavoro e voglia di combattere. La mia Atalanta voglio che rispecchi lo spirito dei bergamaschi”. Nella sala stampa della New Balance Arena, affollata come non mai, nel tardo pomeriggio e’ stato presentato in conferenza il nuovo tecnico nerazzurro Raffaele Palladino, chiamato a sostituire Ivan Juric dopo un avvio da soli 13 punti in classifica e appena 13 gol segnati. “Il dogma è: comandare le partite”. Nessun proclama, l’obiettivo dichiarato del 41enne tecnico campano ex Monza e Fiorentina (“Sono stati anni formativi, mi porto un buon bagaglio di esperienza”) è quello di riportare la Dea in Europa e restituirle fin da subito l’entusiasmo e quell’animo pugnace che ha sempre contraddistinto la squadra nerazzurra nei nove precedenti anni di Gasperini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
