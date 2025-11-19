Atalanta inizia l’era Palladino | Voglio una squadra che rispecchi il dna di Bergamo

Bergamo. L’era di Raffaele Palladino come nuovo allenatore dell’Atalanta è ufficialmente iniziata da ormai una settimana, ora anche con i crismi della presentazione ufficiale, avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 novembre nella sala stampa della New Balance Arena, la casa della Dea. Il tecnico ex Fiorentina è stato scelto come successore di Ivan Juric, esonerato dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo di domenica 9 novembre. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, quindi per due stagioni, compresa l’attuale. “A nome della società, del presidente Antonio Percassi e del co-chairman Pagliuca do il benvenuto al mister” esordisce Luca Percassi, che fa gli onori di casa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

