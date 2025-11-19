Asta record per Gustav Klimt | il ritratto di Elizabeth Lederer del 1916 venduto per 200 milioni da Sotheby's

19 nov 2025

Il Ritratto di Elisabeth Lederer di Gustav Klimt venduto per 204 milioni di euro da Sotheby's a New York, diventando la seconda opera più costosa nella storia delle aste d'arte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

