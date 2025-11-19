Asta di lusso a New York | il capolavoro di Klimt va oltre i 236 milioni

A New York un'opera di Gustav Klimt ha stabilito un nuovo record, diventando il dipinto moderno più caro mai battuto all'asta. Si tratta di "Portrait of Elisabeth Lederer", realizzato tra il 1914 e il 1916 e appartenuto alla collezione del miliardario Leonard Lauder. L'opera è stata venduta per 236,4 milioni di dollari, cifra che ha catturato l'attenzione del mondo dell'arte e del mercato internazionale. Il ritratto, presentato nella sala d'asta davanti a collezionisti e appassionati, ha raggiunto rapidamente valutazioni altissime, culminando in un'aggiudicazione che ha superato ogni previsione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

