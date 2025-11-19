Asta di lusso a New York | il capolavoro di Klimt va oltre i 236 milioni
A New York un'opera di Gustav Klimt ha stabilito un nuovo record, diventando il dipinto moderno più caro mai battuto all'asta. Si tratta di "Portrait of Elisabeth Lederer", realizzato tra il 1914 e il 1916 e appartenuto alla collezione del miliardario Leonard Lauder. L'opera è stata venduta per 236,4 milioni di dollari, cifra che ha catturato l'attenzione del mondo dell'arte e del mercato internazionale. Il ritratto, presentato nella sala d'asta davanti a collezionisti e appassionati, ha raggiunto rapidamente valutazioni altissime, culminando in un'aggiudicazione che ha superato ogni previsione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il 6 e 7 dicembre, a New York, la casa d’aste Phillips metterà in vendita sette orologi di lusso di Francis Ford Coppola, regista di capolavori quali “Il Padrino” e “Apocalypse Now”. L’asta è stata organizzata dal regista per sopperire alle perdite di “Megalopolis”, i - facebook.com Vai su Facebook
Francis Ford Coppola mette all’asta i suoi orologi di lusso: “Non ho più soldi” Vai su X
Gustav Klimt da record: il “Ritratto di Elisabeth Lederer” venduto per 236 milioni all’asta di Sotheby’s - Solo a New York può capitare che la serata finisca con un duello da centinaia di milioni per un capolavoro di Gustav Klimt, ... Secondo tg.la7.it
Aste, a New York grande performance da Christie's - La settimana delle aste d'autunno di New York ha preso il via con una grande performance da Christie's dove opere d'arte sono state assegnate al miglior offerente per un totale di 690 milioni di dolla ... Lo riporta ansa.it
Asta record da Sotheby's a New York: 236 milioni di dollari per il 'Ritratto di Elisabeth Lederer' di Klimt - Il capolavoro del pittore austriaco, dopo una lunghissima contesa, è diventato l'opera d'arte moderna più costosa mai venduta ... Si legge su msn.com