Asta da record per Il ritratto di Elizsabeth Lederer | perché l'opera di Gustav Klimt vale oltre 200 milioni
Asta da record per Il ritratto di Elisabeth Lederer di Gustav Klimt, battuto da Sotheby's per ben 236,4 milioni di dollari. Qual è il significato dell'opera e perché vale tanto?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un record per l'artista e la seconda opera d’arte più costosa di sempre in un’asta. Che ha inaugurato il nuovo quartier generale nel Breuer Building su Madison Avenue. Ha deluso le aspettative la corsa al water d’oro di Maurizio Cattelan venduto per 12 milion - facebook.com Vai su Facebook
Asta record da Sotheby's a New York: 236 milioni di dollari per il 'Ritratto di Elisabeth Lederer' di Klimt | Corriere.it corriere.it/esteri/25_nove… Vai su X
Asta da record per Il ritratto di Elizabeth Lederer: perché l’opera di Gustav Klimt vale oltre 200 milioni - Asta da record per Il ritratto di Elizabeth Lederer di Gustav Klimt, battuto da Sotheby's per ben 236,4 milioni di dollari ... Si legge su fanpage.it
Asta record per Gustav Klimt: il ritratto di Elizabeth Lederer del 1916 venduto per 200 milioni da Sotheby’s - Il Ritratto di Elisabeth Lederer di Gustav Klimt venduto per 204 milioni di euro da Sotheby's a New York, diventando la seconda opera più costosa nella ... Segnala fanpage.it
Klimt da record, il ritratto di Elizabeth Lederer venduto a 236 milioni di dollari. È la seconda opera più costosa di sempre - Il ritratto di Elizabeth Lederer, dipinto di Gustav Klimt, è stato battuto da Sotheby's per 236 milioni di dollari (204 milioni di euro). repubblica.it scrive