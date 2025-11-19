Askatasuna al via i lavori per diventare ' bene comune' Marrone | Lo Russo faccia un passo indietro

Sabato 22 novembre il centro sociale Askatasuna festeggerà 29 anni di occupazione. Lo farà con una cena popolare condita poi da musica e dj set. Il compleanno della realtà antagonista nel mirino delle destre, in toni già da tempo elettorali, cade quando sta per prendere avvio il percorso di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it