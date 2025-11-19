Ginnasticomania – Ospite speciale: Asia D’Amato In questa puntata, Chiara Sani incontra una vera combattente: Asia D’Amato, stella della Nazionale italiana di ginnastica artistica, già campionessa europea all-around e protagonista di una delle storie più forti e ispirazionali del movimento azzurro. Dopo un lungo periodo segnato da gravi infortuni, momenti bui e ostacoli che avrebbero potuto spegnere qualsiasi sogno, Asia ha scelto la strada più difficile: rialzarsi. Con coraggio, disciplina e una determinazione incrollabile, è tornata più brillante che mai. Ai Mondiali di Giacarta, Asia ha messo un punto esclamativo sul suo percorso, chiudendo come quinta ginnasta più forte al mondo: un risultato che vale come una medaglia e come una straordinaria lezione di vita. 🔗 Leggi su Oasport.it

Asia D'Amato si racconta: dolore, coraggio e una rinascita da campionessa