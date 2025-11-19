Asia D’Amato si racconta | dolore coraggio e una rinascita da campionessa

Oasport.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ginnasticomania – Ospite speciale: Asia D’Amato In questa puntata, Chiara Sani incontra una vera combattente: Asia D’Amato, stella della Nazionale italiana di ginnastica artistica, già campionessa europea all-around e protagonista di una delle storie più forti e ispirazionali del movimento azzurro. Dopo un lungo periodo segnato da gravi infortuni, momenti bui e ostacoli che avrebbero potuto spegnere qualsiasi sogno, Asia ha scelto la strada più difficile: rialzarsi. Con coraggio, disciplina e una determinazione incrollabile, è tornata più brillante che mai. Ai Mondiali di Giacarta, Asia ha messo un punto esclamativo sul suo percorso, chiudendo come quinta ginnasta più forte al mondo: un risultato che vale come una medaglia e come una straordinaria lezione di vita. 🔗 Leggi su Oasport.it

asia d8217amato si racconta dolore coraggio e una rinascita da campionessa

© Oasport.it - Asia D’Amato si racconta: dolore, coraggio e una rinascita da campionessa

Contenuti che potrebbero interessarti

asia d8217amato racconta doloreAsia D’Amato si racconta: dolore, coraggio e una rinascita da campionessa - Ginnasticomania – Ospite speciale: Asia D’Amato In questa puntata, Chiara Sani incontra una vera combattente: Asia D’Amato, stella della Nazionale ... Segnala oasport.it

A Gandosso i funerali di Asia Curnis. Il dolore e le lacrime del paese, le parole del parroco, il volo dei palloncini: “Rabbia e dolore, ma niente odio” - Gandosso (Bergamo), 15 ottobre 2025 – Tanta gente ha partecipato ai funerali di Asia Curnis, la 23enne di Gandosso morta nell’incidente accaduto nella notte tra venerdì e sabato a Bolgare, lungo la ... Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Asia D8217amato Racconta Dolore