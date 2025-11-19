Ascolti TV | Martedì 18 Novembre 2025

Chi ha vinto la serata del martedì 18 novembre 2025? In attesa dei dati Auditel, la sfida tra le principali reti generaliste si è giocata su titoli molto diversi tra loro. Su Rai 1 è andata in onda la nuova puntata de Il Commissario Ricciardi 3, una delle fiction di punta della rete. Rai 2 ha proposto un nuovo appuntamento con Belve, mentre Rai 3 ha puntato su Amore criminale. Sul fronte Mediaset, Rete 4 ha trasmesso È sempre Cartabianca, mentre Canale 5 ha proposto il film La notte nel cuore. Su Italia 1, spazio a un nuovo episodio de Le Iene. La7 ha invece mandato in onda DiMartedì, talk politico sempre molto seguito. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ascolti TV | Martedì 18 Novembre 2025.

Contenuti che potrebbero interessarti

Gli ascolti tv del martedì, con l'ultima puntata di Blackout, l'ultima di Endless Love, la Coppa Italia, i talk politici... - facebook.com Vai su Facebook

Ieri e oggi in TV — Ascolti di martedì 11 novembre 2025: 2,3 milioni (14,9%) per la serie turca La notte nel cuore; 1,9 milioni (12,3%) per il film in prima visione La ragazza del mare ift.tt/pfjDoJw Vai su X

Ascolti tv 18 ottobre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tu si que vales, Affari Tuoi contro La ruota - In prima serata la sfida tra la quarta puntata di Ballando con le Stelle in onda su Rai1 e un nuovo appuntamento di Tu si que vales su Canale 5. Riporta fanpage.it

Ascolti tv del 18 settembre, Antonella Clerici contro Elodie. Stefano De Martino arranca - Stefano De Martino sta ormai diventando un caso con Affari Tuoi che non riesce a sfondare e Rai 1 che sta un passo indietro a Canale 5 nel prime time, grazie allo strepitoso successo di Gerry Scotti ... Come scrive dilei.it

Ascolti tv del 18 ottobre, guerra tra Ballando con le stelle e Tu Sì Que Vales - Il sabato sera la sfida è accesissima tra Rai e Mediaset: uno scontro che non finisce nella fascia dell’access prime time tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna, ma anche nella prima serata. Lo riporta dilei.it