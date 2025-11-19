Ascolti tv del 18 novembre Ricciardi si scontra con Belve e Le Iene Scotti senza storia

In via del tutto eccezionale Il Commissario Ricciardi 3 ha raddoppiato l’appuntamento settimanale ed è tornato su Rai 1 in prima serata con la terza puntata. Si è così trovato a competere negli ascolti tv con Belve su Rai 2 e con Le Iene su Italia 1. Lino Guanciale, Serena Iansiti ( leggi la nostra intervista ), Maria Vera Ratti, protagonisti de Il Commissario Ricciardi 3 si scontrano con Francesca Fagnani che a Belve ha ospitato Eva Herzigova, Genny Urtis, Cristiano Malgioglio. Su Italia 1 vanno in onda Le Iene Show, mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca. Mentre su Rai 3 Veronica Pivetti ha condotto Amore Criminale. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 18 novembre, Ricciardi si scontra con Belve e Le Iene. Scotti senza storia

