Ascolti TV 19 Novembre 2025 | i dati Auditel della prima serata
Ascolti TV 19 Novembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 19 novembre 2025. Gli ascolti TV del 19 Novembre 2025 hanno visto la sfida tra un mix di calcio, fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Il commissario Ricciardi, mentre Canale 5 ha risposto con La Notte Nel Cuore. Italia 1 ha offerto Le Iene, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con È Sempre Cartabianca e DiMartedì. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
