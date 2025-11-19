Ascoli curva Sud | erette le basi il nuovo settore dello stadio prende forma Capienza da 4mila posti

Ascoli, 19 novembre 2025 – Adesso la nuova curva sud Rozzi può prendere davvero forma. Nei giorni scorsi sono state erette le basi per gli sviluppi dell’importante intervento di ricostruzione che consentirà agli appassionati tifosi dell’Ascoli di riavere la propria, tanto attesa, casa. Dopo i lavori finalizzati a creare il fondo necessario su cui tirare sù il settore e i gradoni che andranno a comporlo, l’opera prevista ha visto una recente accelerata con le colonne portanti che ora è possibile intravedere dalla circonvallazione o transitando per viale Costantino Rozzi, fino ad attraversare il ponte e costeggiando lo stadio Del Duca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

