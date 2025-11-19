Ascoli curva Sud | erette le basi il nuovo settore dello stadio prende forma Capienza da 4mila posti
Ascoli, 19 novembre 2025 – Adesso la nuova curva sud Rozzi può prendere davvero forma. Nei giorni scorsi sono state erette le basi per gli sviluppi dell’importante intervento di ricostruzione che consentirà agli appassionati tifosi dell’Ascoli di riavere la propria, tanto attesa, casa. Dopo i lavori finalizzati a creare il fondo necessario su cui tirare sù il settore e i gradoni che andranno a comporlo, l’opera prevista ha visto una recente accelerata con le colonne portanti che ora è possibile intravedere dalla circonvallazione o transitando per viale Costantino Rozzi, fino ad attraversare il ponte e costeggiando lo stadio Del Duca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
UN ULTRAS NON MUORE MAI! Ricordiamo MAURO RUMBERTI, sbn 74 curva sud Ascoli. Ciao MAURO, oggi sei con noi #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Ascoli, curva Sud: erette le basi, il nuovo settore dello stadio prende forma. Capienza da 4mila posti - Nei giorni scorsi sono state erette le basi per gli sviluppi dell’importante intervento di ricostruzione che ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Ascoli, Passeri verso l'Arezzo: «E' importante ma non definitiva». La curva sarà aperta, biglietti in vendita - Tutto racchiuso nel consueto dispaccio del presidente dell’Ascoli Bernardino Passeri: «Tanta ... Da corriereadriatico.it
La curva dell'Ascoli in attesa: il giudice sportivo si esprime oggi sulla chiusura. Settore a rischio per il big match contro l’Arezzo - Inizia la preparazione al big match contro l'Arezzo, prima contro terza in classifica, in ... Da msn.com