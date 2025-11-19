Arthur Atta | Napoli? Penso solo all’Udinese e a migliorarmi

Il nome di Arthur Atta è da settimane nella lista dei profili seguiti dal Napoli per . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Arthur Atta: “Napoli? Penso solo all’Udinese e a migliorarmi”

Approfondisci con queste news

? TARGET – Arthur Atta, potenza e visione al servizio dei friulani ? a cura di Giorgio Serafinelli #LBDV - facebook.com Vai su Facebook

Arthur Atta e i suoi dribbling, in un campionato sempre più prudente, abbracciano il rischio ? Michele Cecere Vai su X

Arthur Atta: “Napoli? Penso solo all’Udinese e a migliorarmi” - Penso solo all’Udinese e a migliorarmi” Il nome di Arthur Atta è da settimane nella lista dei profili seguiti dal Napoli per il ... Riporta forzazzurri.net

UDINESE - Atta: "Con Lucca solo un saluto in videochiamata, Napoli? Non penso al futuro" - Arthur Atta, centrocampista dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Si legge su napolimagazine.com

Atta sull'interesse del Napoli: "Non ne ho mai parlato con Lucca, non so se sia vero" - Arthur Atta, uno dei calciatori che più si è messo in mostra con la maglia dell’Udinese in questo inizio di stagione, è da qualche settimana accostato al Napoli in vista ... Come scrive tuttonapoli.net