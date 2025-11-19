Arrivano i profumi ufficiali dell’Inter | ecco Inter 19-08 Black e Inter 19-08 Blue

Profumi ufficiali dell’Inter. L’Inter compie un passo inedito e affascinante nel mondo dell’alta profumeria presentando Inter Fragrances, il primo progetto olfattivo ufficiale del Club, realizzato in collaborazione con la Maison artistica 19-69. Una collezione che trasforma l’essenza nerazzurra in un’esperienza multisensoriale, fondendo stile, artigianalità e visione internazionale in due Eau de Parfum unisex: Inter 19-08 Black e Inter 19-08 Blue. L’ingresso dell’Inter nel settore delle fragranze rappresenta un’estensione naturale dei valori che da sempre definiscono il Club. Eleganza, cura del dettaglio, ambizione globale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

