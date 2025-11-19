Arrivano i Bollini 5G per le offerte telefoniche | più chiarezza su velocità e limiti delle offerte
Da oggi 19 novembre 2025, per la prima volta in Italia, tutti gli operatori mobili saranno obbligati a mostrare i bollini 5G: il nuovo sistema AGCOM che indica chiaramente le limitazioni di velocità delle offerte 5G. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Scopri altri approfondimenti
#News di zona #SanSiro e dintorni - Bollettini Tari via mail a Milano - Agg. del 15 novembre 2025 ? Tari 2025, arrivano i bollettini: occhi aperti sull’email — In questi giorni il Comune di Milano sta inviando gli avvisi per il saldo della Tari 2025, con bollettini - facebook.com Vai su Facebook
Arrivano i Bollini 5G per le offerte telefoniche: più chiarezza su velocità e limiti delle offerte - Da oggi 19 novembre 2025, per la prima volta in Italia, tutti gli operatori mobili saranno obbligati a mostrare i bollini 5G: il nuovo sistema AGCOM che indica chiaramente le limitazioni di velocità d ... Si legge su tuttoandroid.net
WindTre, arrivano le nuove offerte GO 200 L 5G e GO 200 XXL 5G - L'operatore telefonico italiano WindTre ha da poco reso disponibili nei negozi fisici autorizzati alcune nuove offerte di rete mobile. Secondo tecnoandroid.it
Agcom introduce i bollini per il 5G: trasparenza per le offerte mobili - L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha introdotto un sistema innovativo di classificazione per migliorare la trasparenza delle offerte mobili, con particolare attenzione al 5G. Scrive webnews.it