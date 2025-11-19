Arrivano i Bollini 5G per le offerte telefoniche | più chiarezza su velocità e limiti delle offerte

Da oggi 19 novembre 2025, per la prima volta in Italia, tutti gli operatori mobili saranno obbligati a mostrare i bollini 5G: il nuovo sistema AGCOM che indica chiaramente le limitazioni di velocità delle offerte 5G. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

© Tuttoandroid.net - Arrivano i Bollini 5G per le offerte telefoniche: più chiarezza su velocità e limiti delle offerte

