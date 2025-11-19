Nuova proposta per il futuro di Thiago Motta: per l’ex centrocampista italo-brasiliano si profila una nuova avventura in panchina Il tecnico italo-brasiliano è ancora senza squadra dopo la sua ultima esperienza con la Juventus. Dopo la conclusione definitiva dell’era Allegri, la dirigenza bianconera aveva scelto di puntare sulla scommessa Thiago Motta, un giovane allenatore che aveva dimostrato il suo valore soprattutto a Bologna, dove era riuscito a conquistare una sorprendente qualificazione in Champions League. Un traguardo che aveva inevitabilmente acceso i riflettori delle big italiane, e non solo, sull’ex centrocampista. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Arriva l’offerta ufficiale, vogliono Thiago Motta per la panchina