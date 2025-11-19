Arriva la tassa sull'oro quanto si paga e chi ci guadagna se entra in vigore nel 2026

La tassa agevolata sull'oro da investimento, proposta da Forza Italia e Lega, ora ha buone possibilità di finire nella legge di bilancio. Uno degli emendamenti che la propone, infatti, sarà tra i segnalati - cioè quelli discussi con priorità. L'imposta sarebbe del 12,5% o 13%, e permetterebbe di guadagnare di più quando si vende il proprio oro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

