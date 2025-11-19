A Civitanova sbarca "Impresa Europa", un punto informativo a servizio di studenti e imprese per cogliere le opportunità dell’Unione europea. L’iniziativa, attiva da alcune settimane, ora ha preso il via e ieri è stata presentata nella sala giunta di Palazzo Sforza. Si tratta di un servizio organizzato grazie alla collaborazione tra amministrazione e Project Fin, società che si occupa di progettazione e finanza agevolata rivolte a Pmi, start-up e privati. Tutti i giovedì dalle 9 alle 13, in Comune gli interessat ipotranno parlare con gli operatori della Project Fin e ricevere le informazioni. I titolari di aziende potranno cogliere interessanti opportunità riguardanti bandi per artigianato, commercio, agricoltura, servizi e turismo tra cui provvedimenti mirati all’acquisto di nuovi materiali o allo sviluppo di attività come digitalizzazione e intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arriva Impresa Europa per aziende e giovani