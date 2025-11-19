Arriva il gelo artico possibili nevicate a bassa quota nel weekend

Temperature in calo, freddo, gelo e neve. Per lo meno a bassa quota nel weekend. Questo il panorama che riguarda Parma e provincia da qui a domenica.Secondo 3bmeteo.com, l’ingresso di aria più fredda in arrivo nel Nord Italia determinerà un abbassamento delle temperature e permetterà alle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

