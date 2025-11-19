Arrestato marito aguzzino Giovane moglie segregata Si salva videochiamando la mamma

Pontedera, 19 novembre 2025 – Una brutta storia. Di segregazione, violenza, maltrattamenti. Vittima, ancora una volta, una donna. Una giovanissima donna che è stata salvata dalla madre e dalla polizia. La mamma, dopo una videochiamata della figlia in lacrime e con il naso sanguinante perché il marito e i fratelli l’avevano picchiata per impedirle di tornare in Italia, è salita in macchina ed è corsa all’ufficio denunce del Commissariato di polizia di Pontedera. Qui ha raccontato tutto. Ha raccontato di quella figlia che nel 2020 ha sposato in Tunisia un coetaneo tunisino. Umilia e picchia la moglie, poi la spinge nella cuccia del cane. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arrestato marito aguzzino. Giovane moglie segregata. Si salva videochiamando la mamma

Altri contenuti sullo stesso argomento

E' stato #arrestato dai carabinieri il #marito della donna di 81 anni trovata morta oggi pomeriggio nella sua abitazione a #Mesenzana: dopo l'interrogatorio, il 78enne sarà portato in carcere. Il VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=Q3yX1-h4P_Y - facebook.com Vai su Facebook

Arrestato marito aguzzino. Giovane moglie segregata. Si salva videochiamando la mamma - La mamma aveva allertato la polizia dopo la videochiamata della figlia ferita al naso ... Come scrive msn.com

«Aiuto mamma, non mi fanno tornare»: vede la figlia ferita e insanguinata in chiamata e fa arrestare il genero - E in questo caso la sua prontezza ha salvato la figlia dalle violenze reiterate del marito tunisino di 27 anni e dei parenti di lui. Si legge su msn.com

Picchia moglie in Tunisia, suocera lo fa arrestare a Pisa - Il marito tunisino di 27 anni la picchiava e con la complicità dei suoi parenti impediva alle moglie, una italiana sposata cinque anni fa, di rientrare in Italia. Segnala msn.com