Arnaldo perde la stella Michelin più antica conferma per Ca' Matilde e Osteria del Viandante
Reggio Emilia, 19 novembre 2025 – Nella giornata delle stelle, le Stelle Michelin, assegnate oggi a Parma dalla prestigiosa guida internazionale, sono in due ristoranti a innalzare i calici, nel territorio di Reggio Emilia, mentre c'è da registrare un'assenza pesante, rispetto agli anni scorsi, che si fa sentire nel Pantheon di coloro che vengono giudicati i migliori ristoranti del Bel Paese. I ristoranti con la stella Michelin a Reggio Emilia. A trionfare, confermando una Stella a testa, sono Osteria del Viandante di Rubiera e Ca' Matilde di Rubbianino, che ottiene anche un altro fondamentale riconoscimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
