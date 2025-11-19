Armi all’Ucraina il ministro Crosetto anticipa di una settimana la presentazione del 12° pacchetto al Copasir

Urgenza. Ora e subito. Non si può aspettare. Il governo ha deciso di accelerare sull’invio del dodicesimo pacchetto di armi all’Ucraina: il ministro della Difesa Guido Crosetto lo presenterà al Copasir (il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica) martedì 25 novembre alle 17, anticipando la riunione di una settimana rispetto alla convocazione del 2 dicembre stabilita lunedì. La decisione è stata comunicata martedì al Copasir. Il decreto interministeriale è già stato firmato ma, come tutti quelli precedenti, è secretato. Non è escluso che dentro il nuovo pacchetto ci siano munizioni per il sistema anti missilistico Samp-T che l’Italia ha trasferito a Kiev. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

