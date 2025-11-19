Armi a Kiev La Lega si smarca

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, oggi sarà a Istanbul per incontrare l’inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, e cercare di rilanciare il processo negoziale per tentare di porre fine alla guerra. Ma la Russia è talmente poco interessata al tema che all’ultimo momento ha dato forfait. Dal Cremlino arriva la solita, laconica dichiarazione: "Al momento non ci sono piani concreti – ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov su una possibile partecipazione del presidente Putin a un futuro incontro –. Ma se qualcuno delle persone da voi menzionate riterrà necessario informare la parte russa, il presidente Putin sarà certamente disponibile a un dialogo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Armi a Kiev La Lega si smarca

