Ariana Grande pronta a lasciare la musica | Ho bisogno di fare altro Il tour del 2026 sarà l’ultimo ‘urrà’
“Eternal Sunshine Tour” sarà l’ultimo ‘urrà’, l’ultimo show, l’ultimo acuto di un’artista senza limiti vocali (o quasi) nel mondo della musica. Almeno: per ora. Martedì 18 novembre Ariana Grande è apparsa al podcast “Good Hang with Amy Poehler” e ha riflettuto sul suo futuro, sulla carriera, sui prossimi palchi. “Penso che gli ultimi dieci-quindici anni appariranno molto diversi dai prossimi in arrivo”. A 32 anni, dieci album registrati in studio, oltre 700 nomination a premi internazionali, 2 Grammy in bacheca, una chiamata a Golden Globe e una agli Oscar, teatro, regia, produzioni e una manciata di film tra cameo e ruoli da protagonista (da Don’t look up alla serie Wicked), Ariana Grande è pronta a fermarsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
