“Eternal Sunshine Tour” sarà l’ultimo ‘urrà’, l’ultimo show, l’ultimo acuto di un’artista senza limiti vocali (o quasi) nel mondo della musica. Almeno: per ora. Martedì 18 novembre Ariana Grande è apparsa al podcast “Good Hang with Amy Poehler” e ha riflettuto sul suo futuro, sulla carriera, sui prossimi palchi. “Penso che gli ultimi dieci-quindici anni appariranno molto diversi dai prossimi in arrivo”. A 32 anni, dieci album registrati in studio, oltre 700 nomination a premi internazionali, 2 Grammy in bacheca, una chiamata a Golden Globe e una agli Oscar, teatro, regia, produzioni e una manciata di film tra cameo e ruoli da protagonista (da Don’t look up alla serie Wicked), Ariana Grande è pronta a fermarsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ariana Grande pronta a lasciare la musica: “Ho bisogno di fare altro”. Il tour del 2026 sarà l’ultimo ‘urrà’